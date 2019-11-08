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Dünya Para Atletizm Şampiyonası

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde beşincilik elde etti.

08.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:04 Dünya Para Atletizm Şampiyonası
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde beşincilik elde etti.
Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde piste çıkan Hamide Doğangün, kadınlar 100 metre finalini 17.40'lık derecesiyle beşinci sırada tamamladı.
Finalde, Çinli sporculardan Gao Fang birinci, Zhou Hongzhuan ikinci olurken, Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn ise üçüncü sırada yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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