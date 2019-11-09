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Dünya Para Atletizm Şampiyonası

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisi 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.

09.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:48Dünya Para Atletizm Şampiyonası
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisi 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.
Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde piste çıkan Hamide Doğangün, 400 metre yarışında final mücadelesi verdi.
Milli atlet, T53 kategorisi 400 metre finalini 58.02'lik derecesiyle üçüncü sırada bitirdi ve bronz madalya elde etti.
Yarışta İsviçre'den Catherine Debrunner 56.74'lük derecesiyle birinci, Çinli Zhou Hongzhuan da 57.65'lik derecesiyle ikinci oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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