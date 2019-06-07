Hollanda
'da süren Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı
sporcuları, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları için 5 kota elde etti. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan
, Yağmur Şengül ve Özgür Özen Tokyo'da mücadele etme hakkı kazandı.
Hertogenbosch kentindeki şampiyonada erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, klasik yayda Özgür Özen, W1'de Bahattin Hekimoğlu, kadınlar makaralı yay kategorisinde Sevgi Yorulmaz, klasik yayda da Yağmur Şengül, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na vize aldı.
Oklar altın için atılacak
Türk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası
'nda bireysel ve takımlarda altın madalya için atış yapacak.
Şampiyonada, bireysel erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, W1'de Bahattin Hekimoğlu birincilik için mücadele verecek.
Takımlarda ise Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun
ve Merve Nur
Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın
ve Naci Yenier'den oluşan W1 Erkek Takımı, Murat Turan, Bülent Korkmaz
ve Erdoğan Aygan'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı kürsünün en üst basamağına çıkmaya çalışacak.
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı
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