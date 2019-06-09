Dünya Para Okçuluk Şampiyonası

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
'nın son gününde Klasik Yay Kadın Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda
'nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen turnuvada, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun
ve Merve Nur
Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, final atışlarında Çin
ile karşılaştı.
Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, gümüş madalyada kalarak dünya ikincisi oldu.
Bu sonucun ardından Türkiye, Dünya Şampiyonası'nı 7 Tokyo
Olimpiyatları vizesi, 2 altın ve 3 gümüş madalyayla bitirdi.
Kaynak: AA
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