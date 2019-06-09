09.06.2019 13:31
Haberler» Spor » Haber

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın son gününde Klasik Yay Kadın Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın son gününde Klasik Yay Kadın Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen turnuvada, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, final atışlarında Çin ile karşılaştı.
Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, gümüş madalyada kalarak dünya ikincisi oldu.
Bu sonucun ardından Türkiye, Dünya Şampiyonası'nı 7 Tokyo Olimpiyatları vizesi, 2 altın ve 3 gümüş madalyayla bitirdi.
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Spor

YORUMLAR