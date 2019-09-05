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Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 9 Eylül'de İngiltere'de start alacak.

05.09.2019 16:30 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 9 Eylül'de İngiltere'de start alacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'daki şampiyonada Türkiye 8 sporcuyla temsil edilecek.
Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'ndaki Su Sporları Merkezi'nde yapılacak şampiyonaya 60 ülkeden, 600'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.
İngiltere'ye bugün gece saatlerinde hareket edecek milli takımda yer alan sporcular şöyle:
Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Nil Şahin, Bülent Oturakçı, Hamit Demir ve Elif İldem.

İngiltere, Londra, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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