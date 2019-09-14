Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türk finale yükseldi

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bu sabah S5 kategorisi 50 metre sırtüstü elemeleri gerçekleştirildi.

Kadınlarda Sümeyye Boyacı 44.49, Sevilay Öztürk ise 50.99'luk dereceleriyle finale yükseldi.

Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu da erkeklerde 41.38 ile finale kalmayı başardı. Final yarışları bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

"TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYORUM DEMİŞTİ"

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, yarın Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Londra'da gerçekleşecek 50 metre sırt üstü yarışları öncesi, "İnşallah Londra'da tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. Türk'ün gücünü gösterelim istiyorum" demişti.