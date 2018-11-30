Dünya Pazarlama Zirvesi İçin Gün Sayıyor

İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'un dünya pazarından daha fazla pay alabilmesi için çalışıyoruz. WORLD MARKETING SUMMIT-İSTANBUL bu amaçla yaptığımız çalışmalardan biri. Pazarlamanın duayenlerini, pazarlama gücümüzü artırmak için dinleyeceğiz. Gösterilen müthiş ilgi iyi sonuçlar alacağımızın işareti gibi" dedi.

TÜRKİYE VE İSTANBUL'UN HEDEFLERİNE HİZMET

Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek dünya pazarlarında daha büyük pay sahibi olmak gerektiğinin altını çizen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Büyük hedefleri olan ülkemiz için İstanbul Ticaret Odası olarak görevimiz: Ekonomik değeri kadar katma değeri de yüksek ürünlerin geliştirilmesine destek vermektir. İstanbul'dan daha büyük ve yeni markalar çıkması için gerekli rüzgarı estirmektir. Pazardaki rekabet gücünü belirleyecek ekonomik değerin oluşturulması ve geliştirilmesinin yollarını bulmaktır. Başta İstanbul olmak üzere fark oluşturan her bir özelliğimizin tanıtımını yapmaya gayret etmektir. WORLD MARKETING SUMMIT'i, ülkemiz ve İstanbul'un hedeflerine hizmet etmek üzere İstanbul'da ağırlıyoruz" dedi.

Avdagiç, WORLD MARKETING SUMMIT-İSTANBUL'a gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını, bu ilginin organizasyon hedeflerinin gerçekleşmesi açısından önemli bir işaret olduğunu ifade etti.

İSTANBUL'UN PAZARLAMA GÜCÜNÜ OTORİTELER KONUŞACAK

Dünyanın en önde gelen pazarlama gurusu olarak tanınan Philip Kotler'in öncülüğünde kurulan WORLD MARKETING SUMMIT-İSTANBUL programında alanında otorite isimler, görüşlerini İstanbul ticaret camiası ile paylaşacak. Philip Kotler'in yanı sıra zirvede; Prof. Dr. Moran CERF, Prof. Dr. Luiz MOUTINHO, Prof. Marc OLIVER OPRESNIK, Prof. Dominique M. Hansens, Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Levent ÇAKIROĞLU, Dr. Şeref OĞUZ, Dr. Fahim KIBRIA, Ömer ŞENGÜLER ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib AVDAGİÇ pazarlama ve İstanbul'un pazarlama gücünü geliştirmek üzerine konuşacaklar.