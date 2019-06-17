Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu-CGF) perakende alanındaki dünya başkanı oldu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektöründe dijital veri entegrasyonu, ürün içeriklerinin şeffaflaşması, plastik atıkların geri dönüşümü, gıda israfının önlenmesi, sağlıklı yaşam farkındalığı, gıda güvenliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında pozitif değişimi hızlandıran, perakendenin dünyadaki en büyük birliği CGF, yeni eş başkanını Türkiye'den seçti.

Dünyanın önde gelen 27 perakendeci ve 26 üretici firmanın dünya başkanlarından oluşan CGF Yönetim Kurulu, biri perakendeci, diğeri üretici firmaları temsilen 2 eş başkan tarafından yönetiliyor.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, haziran ayından itibaren 2 yıl boyunca CGF'nin perakende alanındaki dünya başkanı olarak görev alacak. Birliğin üretici alanındaki eş başkanlığına ise Danone Üst Yöneticisi (CEO) Emmanuel Faber getirildi.

"Dünya değişiyor ve Türkiye de bu değişimi körüklüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Tort, CGF'nin dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getirdiğini belirterek, sürdürülebilirlik, verimlilik iş sonuçlarının çevreye etkileri, bunları iyileştirmenin yolları ve sektörün gelecekte karşılaşabileceği zorluklara küresel kapsamda çözümler üretildiğini bildirdi.

Tort, CGF'nin küresel kapsamı ve sahip olduğu amaç doğrultusunda benzersiz bir kuruluş olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün içinde bulunduğu bu heyecan verici dönemde CGF'nin ortaya koyduğu girişim ve çalışmalara liderlik etmek gurur verici. Perakendede dünyadaki değişim ve coğrafi yaygınlığın getirdiği deneyimin gelecekte tüketiciler ve dünya kaynakları için önemli pozitif atılımlar yaratacağına inanıyorum. Bunda Türkiye'nin de rolü olacak. Dünya çapındaki tüketim, yalnızca nüfus artışı değil, aynı zamanda giderek büyüyen tüketim tutkusu ile artmaya devam ediyor. Bunun da çevremiz üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu bir gerçek. Artan tüketici talebini karşılamak ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için sürdürülebilir büyüme anlayışına odaklanmamız gerekiyor. Bu da iş yapış şekillerimizi önemli ölçüde etkiliyor ve değiştiriyor. Küresel perakende sektörünün bu yeni çağında; perakendeciler, üreticiler, resmi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, STK'lar ve dijital platformlar, yani tüm taraflar olarak iş birliği içinde çalışmamız, sektörümüzün güçlenmesi bakımından büyük önem taşıyor. CGF olarak, önümüzdeki dönemde, perakendenin geleceğini şekillendirecek bu ortak çalışmalara yoğunlaşacak ve fark yaratan sonuçlar ile tüketicilerin yaşamlarına doğrudan fayda sağlayacağız."

Tüketicilerin değer odaklı bir perakende anlayışı beklediğini belirten Tort, "Şeffaf olmak ve tüketiciye en doğru bilgi akışını sağlamak temel ilke. Bu kapsamda Migros olarak CGF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen global taahhütlerin imzacısıyız. CGF'nin dünya çapında yürüttüğü dijital veri entegrasyonu ve ürün içeriklerinin şeffaflaşması önemli konulardan. Bunun dışında plastik atıkların geri dönüşümü, gıda israfının önlenmesi, sağlıklı yaşam farkındalığı, gıda güvenliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik projelerine katkı sağlıyoruz. Türkiye'de başlattığımız birçok uygulamalarımızla dünya perakendesine de yön veriyoruz. Dünya değişiyor ve Türkiye de bu değişimi körüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

CGF'in küresel düzlemde başlattığı, perakendeci, üretici ve tüketiciler arasında tutarlı ve şeffaf veri akışını hedefleyen çalışma için GS1 iş birliğinde Türkiye'de sektöre öncülük ettiklerini bildiren Tort, "Veri akışının dijitalleşmesi, merkezileşmesi ve standartlaştırılması sayesinde sektörümüzde verimlilik sağlamayı hedefliyoruz. Bu projenin devamı olarak, müşterilerimizin mağazalardaki binlerce ürünün içerikleriyle ilgili zengin, güncel ve güvenilir bilgiye erişmelerine ve daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

CGF üye şirketlerin cirosal büyüklüğü 3,5 trilyon avro

Verilen bilgiye göre, global olarak toplam 3,5 trilyon avro cirosal büyüklüğü temsil eden CGF'nin Yönetim Kurulu'nda 2013 yılından bu yana yer alan Özgür Tort, son 2 yıldır CGF Perakende Başkan Yardımcısı unvanıyla görev alıyordu. Tort, halihazırda CGF Yönetim Kurulu'ndaki tek Türk yönetici olarak görev yapıyor.

Dünya çağında 70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan CGF, oluşturduğu istihdam ve dolaylı iş imkanı ile 90 milyon kişiye etkide bulunurken, CGF'in Yönetim Kurulu'nda dünyanın önde gelen 27 perakende ve 26 üretici firmasının CEO'su yer alıyor.

Kaynak: AA