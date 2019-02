Dünya Pistlerinde "Turkish Team" Rüzgarı Esecek

Kaynak: AA

HÜSEYİN DOĞRU - Motosiklette Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türk takımı Turkish Puccetti Racing Team, ilk kez 2019'da pistlerde yarışacak.Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon mücadele edecek takımların tanıtımı, Avustralya 'da yapıldı. Şampiyona, 23-24 Şubat'ta Avustralya'da koşulacak sezonun ilk yarışıyla başlayacak. Şampiyonada mücadele edecek Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu, ilk kez pistlerde yer alacak Turkish Puccetti Racing Team (Türk Puccetti Yarış Takımı) ile yarışacak.Toprak'ın yarışacağı motosikletin renkleri kırmızı-beyaz olacak ve üzerinde "Turkish" yazısı ve Türk bayrağı yer alacak. Padok alanı ise kırmızı ve beyazın yanı sıra Kawasaki'nin renkleri siyah ve yeşilden oluşacak. Toprak, "Turkish Team" yazan yarış tulumuyla mücadele edecek. Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk takımının oluşturulmasını ve dünya pistlerinde yarışmasını yıllardır hayal ettiğini söyledi.Kariyeri boyunca farklı ülkelerde farklı takımlarda bir Türk pilot olarak Türkiye 'yi temsil etmeye çalıştığını anımsatan Sofuoğlu, "Hayalim ise bir gün Türkiye'yi temsil eden bir motosikletle Türk sporcusu olarak yarışmaktı. Kariyerimin ilk yıllarında Yamaha ile Almanya adına, sonraki yıllarda Hollanda 'yı temsilen yarıştım. Fransa Hindistan gibi farklı ülkelerin renklerini taşıyan motosikletlerle yarıştım. Türkiye'nin renklerini taşıyan motosikletle yarışmak büyük bir hayalimdi." diye konuştu.Bu sezon ilk kez bir Türk takımının yarışacağını vurgulayan Sofuoğlu, "Bu hayal, 2019'da benim yetiştirmiş olduğum sporculara nasip oluyor. Bu haberi almak en çok beni mutlu etti. Bu anlamda çok emek veren Türkiye Motosiklet Federasyonuna teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bizleri ve Türk sporcuları yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı."Türk sporcular artık bir hayal kurabilecek"Spor kariyeri boyunca gittiği pistlerde Türk bayrağının asılı olup olmadığına dikkat ettiğini dile getiren Sofuoğlu, şunları kaydetti:"Eğer bir ülkenin sporcusu yarışıyorsa o ülkenin bayrağı pistin girişinde asılır. Bir gün yarışı bıraktığım zaman buralarda yine Türk bayrağı asılacak mı diye düşünürdüm. Buralarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular olabilecek mi? Son 5 yıldır sporcu yetiştirmek için çalışıyordum. Şimdi sporcularımız var ve onların daha iyi koşullarda yarışabilmesi için bir Türk takımı var. Federasyonun bu anlamda attığı adım çok önemli. İnanıyorum ki artık bu sayede Türkiye'den gelecek sporcular, Avrupa 'ya gitmek istediğinde ellerinde böyle bir imkanları var. Bu da öz güven ve kendilerine inanarak yarışabilmelerini sağlayacak."Bunun uzun süreli bir çalışma olacağına inandığını anlatan Sofuoğlu, "Turkish Puccetti Racing Team, dünyanın her ülkesinde bizi temsil etmek adına çok büyük bir yatırım. Türk sporcular burada kariyerine başladığında artık bir hayal kurabilecek. Dünyanın her yerinde sadece sporcularımızla değil, motosikletlerde ülkemizin renkleriyle en iyi şekilde temsil edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı."Hedefimiz çok yüksek"Turkish Puccetti Racing Team Menajeri ve Koordinatörü Manuel Puccetti, Kenan Sofuoğlu ile takım olarak 2 kez şampiyonluk yaşadıklarını anımsattı. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile uzun yıllara dayanan başarılı iş birliği yaptıklarını anlatan Puccetti, "Bir genç yeteneğimiz, Toprak Razgatlıoğlu ve Türk ekibimizi tanıtmaktan çok mutluyuz. Hep birlikte, Kawasaki Avrupa'nın büyük desteğiyle, hedefimizin çok yüksek olduğunu söylemekten mutluluk duyuyoruz. Superbike Dünya Şampiyonası 'nın en iyi pilotlarına karşı Toprak Razgatlıoğlu ile mücadele etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.Turkish Team olarak Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda genç bir takımla da mücadele edeceklerini vurgulayan Puccetti, şunları ifade etti:"Burada genç Türk pilotunu dünya şampiyonasının alt kategorisinden itibaren yetiştirmeye başlayacağız. Genç yeteneğimizi zamanı geldiğinde üst kategorilere taşıyacağız. Hayalim, 2019 sezonunda Kenan Sofuoğlu gibi bir şampiyon çıkarmak. Türkiye Motosiklet Federasyonuna, Kawasaki'ye, tüm sponsor ve destekçimize, yıllarca devam edeceğimiz bu başarılı projeyi oluşturdukları için çok teşekkür ederim.""Ülke tanıtımına büyük katkı sunacak"Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar , Milli Takımlar kaptanı ve dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun yarışları bırakmasının ardından önemli bir boşluk yaşanacağı endişesine kapıldıklarını dile getirdi.Sofuoğlu'nun gösterdiği yol haritasından ve yaşadığı tecrübelerden faydalanarak, uluslararası alanda başarıya yürüyen sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Uçar, şunları söyledi:"Sofuoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın talebiyle sporu bırakıp, TBMM'ye geçmesiyle bu düşüncemiz endişeye dönüştü. Ancak hemen bunun akabinde Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak uluslararası alanda sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil edebilecekleri bir proje geliştirdik. Kenan Sofuoğlu'nun yıllarca yarıştığı ve üzerinde emeği olduğu İtalyan Kawasaki takımıyla görüşüp, anlaşmaya vardık. Yeni projemize Türk Puccetti Yarış Takımı adını verdik. Türk Puccetti Yarış Takımı, dünya şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bilgi ve onayıyla kuruldu."Türk takımı sayesinde başarılı sporcuların artık hangi kariyer yolunu takip edeceklerini bir sisteme bağlı olarak bileceklerini vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:"Turkish Team projesi başta Türkiye Motosiklet Federasyonu olmak üzere motor sporlarında kariyer hedefi olan, geleceği hedefleyen, madalya avcısı performans sporcularına örnek bir proje olacak. Özellikle yıllarca kendi bireysel çabalarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın destekleriyle Türkiye'yi dünya şampiyonalarında temsil eden Kenan Sofuoğlu, sporcuların başarıya giden yola ulaşmaları için bize koordinasyon desteği verdi. Federasyon olarak dünyada Türk takımı olarak anılacak bir takım kurduk. Bireysel çabalarla ülkemizi temsil etme vazifesi artık Turkish Team ile kurumsal hale geldi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alan Türk Puccetti Yarış Takımı, 13 farklı ülke ve pistte milli sporcularımızla boy gösterecek. Her bir yarışı 700 milyon insan canlı izlerken, 1.4 milyar insan da hafta boyunca internetten takip ediyor. Sporcularımız, Türk takımıyla, ay yıldızlı bayrağımızı sezon boyunca dünyanın çeşitli pistlerinde gururla dalgalandırma fırsatı bulacaklar. Türkiye'yi, Türk sporunu, Türk gençliğini temsil edip, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sunacaklar."