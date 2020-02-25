Dünya posta birliği en dinamik dönemini yaşıyor

UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "Birliğimizin 145 yıllık tarihiyle en eski uluslararası örgütlerden biri olmasının sebebi kuşkusuz ki Birliğimizin sağladığı ağ üzerinden sunulan hizmetlere duyulan ihtiyaçtır" dedi.

145 yıldır dünya posta ağının sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlayan Dünya Posta Birliği'nin (UPU) İdari Konsey Toplantısı İsviçre 'nin başkenti Bern şehrinde başladı. 28 Şubat tarihine kadar sürecek toplantının açılışında konuşan Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye 'nin dönem başkanlığı sürecindeki çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini aktardı.

Gülten, 2016'da İstanbul'da düzenlenen 26. Kongre ile başlayan Türkiye'nin İdari Konsey Başkanlığı döneminin son İdari Konsey toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Ülkemizin de aralarında yer aldığı 22 kurucu ülke ile yolculuğuna başlayan ve bugün 192 ülkeden oluşan Dünya Posta Birliği'nin tüm dünyayı kapsayan bir ağa dönüştüğünü vurgulayan Gülten, hem Birlik hem de sektör için önemli bir dönemi tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Bu dönemde global değişim dinamiklerinin en üst düzeyde hissedildiğine dikkati çeken Gülten, aynı zamanda yapılan çalışmalarla birliğin en dinamik döneminin yaşandığını vurguladı. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Dönem Başkanlığını başarıyla sürdürmenin gururunu yaşadıklarını, içinde bulundukları dönemin öneminin ve yapılan çalışmaların değerinin bilincinde olduklarını ifade eden Gülten, Birliğin 145 yıllık tarihine iki olağanüstü kongrenin sığdırıldığı bu dönemde yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

2016 yılında İstanbul Kongresi ile başlayan ve İstanbul Stratejisiyle şekillenen çalışmaların her birinin önemli dönüm noktaları niteliğinde olduğunu kaydeden Gülten şu değerlendirmede bulundu: "Uzun yıllardır Birliğimizin gündeminde olan Birlik Reformu, bu dönemde sonuçlandırılan çalışmaların başında gelmektedir. İstanbul Kongresi'nde temeli atılan çalışmalar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki 2'nci Olağanüstü Kongrede tamamlanarak, Birliğimizin daha etkin ve katılımcı şekilde yönetimi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Aynı şekilde Birliğimizin uzun zamandır gündeminde olan ve sürdürülebilirliği adına büyük önem taşıyan katkı payları sistemi ve emeklilik fonunun istikrarı konularında kurulan ekiplerin koordineli çalışmalarıyla önemli aşamalar kat edilmiştir"

Önlerinde Fildişi Sahilleri'nde gerçekleşecek kongre hazırlıklarının ve yeni dönem stratejisi gibi önemli başlıkların bulunduğunu söyleyen Gülten, "Birliğin Dış Paydaşlara Açılımı" konusunun da gündemlerinde yer aldığını, bu doğrultudaki çalışmaların Birliğin misyon ve ilkeleri göz önünde bulundurularak görüşüleceğini ifade etti.

Gülten sözlerini şöyle tamamladı: "Birliğimizin 145 yıllık tarihiyle en eski uluslararası örgütlerden biri olmasının sebebi kuşkusuz ki Birliğimizin sağladığı ağ üzerinden sunulan hizmetlere duyulan ihtiyaçtır. Bu ağın ve sistemin devamlılığını sağlamak adına kendimizi yenileyerek birbiriyle bağlantılı küresel posta sisteminin güvenli ve ihtiyaçlara uygun şekilde çalışmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Elbette bu sorumluluk, taşıdığımız sosyal ve kamusal sorumluluklar ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet etme amacının parçasıdır"