Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi'nin sektörün ve birliğin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Beklentileri karşılamak için global düzeyde ortak bir ağın sürdürülebilirliği, hepimiz için bir zorunluluktur." dedi.Bozgeyik, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen UPU'nun olağanüstü kongresinde, Kongre Başkanı sıfatıyla üye ülkelere hitap etti.UPU tarihinin en hareketli dönemlerinden birine tanıklık ettiklerine işaret eten Bozgeyik, "Zannediyorum ki, üst üste iki kez olağanüstü kongreye ihtiyaç duyulması ne kadar stratejik ve tarihi bir dönemeçte olduğumuzun başlı başına bir göstergesidir." ifadesini kullandı.Bozgeyik, olağanüstü kongrenin ana gündem maddesinin "E-Formatlı mektup postası gönderilerinin varış giderleri sistemi" olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bildiğiniz gibi son olarak nisan dönemi POC-CA toplantılarında A, B ve C seçenekleri olarak yapılandırılan 3 ana teklif çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün burada bulunan herkesin A, B ve C şeklinde çok basitçe ifade ettiğimiz bu üç seçenek üzerinden alacağımız kararın, birliğimizin ve sektörümüzün geleceğini belirleyecek nitelikte olduğunun farkında olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda karar vericiler olarak değerlendirmelerimizi çok boyutlu bir bakış açısıyla yapmak sorumluluğundayız."Birliğin sağladığı çatının, posta hizmetlerinin global düzeyde tek bir ağ anlayışıyla yürütülmesinin önemine işaret eden Bozgeyik, kongrenin UPU'nun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Bozgeyik, beklentileri karşılamak için global düzeyde ortak bir ağın sürdürülebilirliğinin herkes için zorunluluk olduğuna işaret ederek, "700 bine yakın iş yeri ve 6 milyona yakın çalışanıyla dünyayı saran büyük bir sektörün paydaşları olarak odaklanmamız gereken konular, önümüzdeki fırsat ve tehditleri değerlendirerek ortak bir yol çizmek olmalıdır." diye konuştu."E-ticaret" uyarısı2011'de global ticaretteki payı yüzde 3,6 iken bugün yüzde 10'ları geçen ve 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 16 büyümeyle 4,5 trilyon dolar hacme ulaşması beklenen bir pazardan bahsettiklerini anlatan Bozgeyik, şunları kaydetti:"Kuşkusuz giderek büyüyen e-ticaret sektörü, posta ağının sürdürülebilirliği açısından vazgeçilemeyecek fırsatlar sunduğu gibi e-ticaretin işleyişi açısından da posta sektörü önemli bir belirleyicidir. Sektörümüz sadece gönderilerin taşınması anlamında değil, finans ve lojistik dahil birçok açıdan e-ticaret sektörünün çözüm ortağı olma altyapısındadır.Yani aslında birbirine bağlı iki sektörden bahsediyoruz. Tabii ki yeni bir sistematik içeren e-ticaret kavramı, her yenilik gibi birçok alana yansıyan tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ancak bu tartışmaları doğru yönetmek, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir."Uzlaşı olmaz ise ABD ayrılıyorUPU, ABD'nin çekileceğini açıklamasıyla 145 yıllık tarihinin en sancılı dönemini yaşıyor.ABD, mevcut "varış giderlerinin (terminal dues)" sistemin yurt içi maliyetlerini karşılamadığını iddia ederek sistemin "self deklarasyon (alacağı varış gideri ücretini kendi belirleme)" temelinde, yeniden düzenlenmemesi halinde UPU'dan ayrılacağını ilan etmişti.ABD Başkanı Donald Trump'ın özel danışmanı Peter Navarro başkanlığında 44 kişilik bir heyetle kongreye katılım sağlayan ABD, kongrede bir uzlaşı sağlanamaması durumunda 17 Ekim'den itibaren UPU'dan ayrılacağını duyurmuştu.UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi, 26 Eylül'de sona erecek.