Dünya Prematüre Günü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğu prematüre doğan aileler, Dünya Prematüreler Günü etkinliğinde buluştu.
Hastanenin yeni doğan ünitesinde düzenlenen etkinlikte konuşan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, Dünya Prematüreler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Prematüre bebeklerin kendileri için önemli olduğunu belirten Parlak, şunları kaydetti:
"Hastanemizde bu etkinliğin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Erken doğum bebek sağlığı için çok uygun koşullar değildir. Bizler bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Anne
sağlığı, bebek sağlığı için önemlidir. Hastanemizde 63 yeni doğan küvezimiz, 80 sağlık çalışanımız, 2 yeni doğan uzmanımız ve 3 çocuk uzmanı arkadaşımızla yeni nesillere nasıl daha iyi hizmet verebiliriz çabası içerisindeyiz. Tabi bunlar tek başına yeterli değil. Fiziki donanımınızı ne kadar artırırsanız attırın, annenin normal gebelik koşullarının tamamlaması kadar hiçbiri daha sağlıklı değildir. Bu nedenle normal gebelik süreci çok önemlidir."
Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hastane başhekim yardımcıları, çok sayıda doktor, hemşire, prematüre bebekler ile aileleri katıldı.
Etkinlik, pasta kesiminin ve prematüre bebek ailelerine hediye takdiminin ardından son buldu.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:36