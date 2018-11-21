İzmir
'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Dünya Prematüre Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Hastanenin konferans salonundaki etkinlikte konuşan Yenidoğan
Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Melek Akar, yeni doğan bebeklerde, özellikle prematüre bebek bakımında sevgi, özveri ve sabır gerektirdiğini söyledi.
Prematüre bebeklerin yaşama mucizelerine şahit olduklarını dile getiren Akar, "Bundan 20 yıl önce bin gram altında doğan bebeklerin yaşayabileceklerine inanılmazdı. Sağlık Bakanlığı
tarafından yeni doğan bebek ölümlerini azaltmak için hem yeni doğan bebek bakım ünitelerinin alt yapısını güçlendirme hem de ülkemizdeki yeni doğanların sayısını ve kalitesini artırmaya yönelik çok önemli, ciddi çalışmalar yapıldı. Böylece bebek ölümlerin azaltılmasında başarılar elde edildi." dedi.
Her 10 doğumdan biri prematüre
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da Türkiye
'de her 10 doğumdan birinin prematüre doğum olduğunu belirterek, pediatri ekiplerinin onları yaşatmak için başarılı çalışmalar yaptığını aktardı.
Konuşmaların ardından, pediatri ekibine teşekkür belgesi verildi.
Etkinlikte, hastanede doğan prematüre bebeklerin sağlık çalışanlarıyla pasta kesti.
Yenidoğan,Tepecik,İzmir
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:10