Dünya Prematüre Haftasında Annelere Moral Verdiler

Erzurum
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) yönetimi, Dünya Prematüre Haftası'nda pasta keserek erken doğumla bebek dünyaya getiren annelere moral verdi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, erken doğumla dünyaya gelen ve tedaviyle yaşama tutunan prematüre bebekler için kutlama programı düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, yenidoğan ünitesinde taburcu aşamasına gelen bebeklerin anneleri pasta keti.
Hastanenin çocuk doktorlarının da katılığı programda, anneler kestikleri pastayı doktor ve hastane personeline ikram etti. Yenidoğan
ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Hasan Kahveci
, yaptığı değerlendirmede, eskiden 500 gram ve üzeri prematüre bebeklerin yaşama şansları varken tıp alanındaki gelişimler sayesinde bu oranın 400 gramlara kadar düştüğünü belirtti.
Kliniklerinde hastane yönetiminin çalışmaları neticesinde yatak sayının 40'a çıkarıldığını aktaran Kahveci, "İnşallah yakın zamanda açılacak yeni şehir hastanemizde yatak sayımız 94 olacak ve orada anneler bebekleri ile kalabilecek. Bunun da bebeklerimiz üzerinde iyileşme ve büyüme süreçlerinde önemli etkisi olacak." ifadelerini kullandı. Anne
ve bebek ölümlerinde düşüş
Hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı ise Erzurum Milletvekili
, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ
'ın 2002 yılında iş başına geldiğinde ilk el attığı konuların başında anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması yönünde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Eski Sağlık Bakanımız Akdağ'ın görev yaptığı dönemde yapılan çalışmalar kapsamında 2002 yılı öncesine nazaran çok önemli başarılar sağlanarak anne ve çocuk ölümlerinde gözle görülür derecede düşüşler oldu, bunda da en önemli faktörlerden biri hastanelerde açılan yenidoğan ünitelerinin kurulması. Bu ünitelerimizde çalışan personellerimizin ne kadar özverili ve dikkatle işini yaptığını biliyorum. Bu vesile ile burada emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı özverilerinden dolayı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:04