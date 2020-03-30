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'Dünya prezervatif sıkıntısı yaşayabilir'

Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden Malezyalı Karex Bhd salgın nedeniyle duran üretim yüzünden dünya genelinde prezervatif sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

30.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
'Dünya prezervatif sıkıntısı yaşayabilir'
Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden Malezyalı Karex Bhd, salgın nedeniyle duran üretim yüzünden dünya genelinde prezervatif sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

Durex gibi dünya markalarının da prezervatiflerini üreten Karex Bhd küresel pazarda her beş prezervatiften birini yapıyor. Şirket zorunlu iş durdurma nedeniyle geçtiğimiz hafta tek bir prezervatif dahi üretmedi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Dünya

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