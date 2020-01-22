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Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başlıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Monte Carlo'da başlıyor.

22.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:03Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başlıyor
Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Monte Carlo'da başlıyor.

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun ilk heyecanı 23-26 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da yaşanacak. 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 304,28 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 1505,64 kilometre yol kat edecek.

Yeni sezonda gözler yine Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. 6 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu, son senesinde zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Toyota Gazoo Racing takımıyla anlaşan Ogier, co-pilotu Julien Ingrassia ile mücadele edecek.

Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 2020 sezonunda ilk şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Belçikalı sporcu, sezonun ilk yarışlarında işi sıkı tutmak peşinde.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de

8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. - İSTANBUL

Monte Carlo, Spor

Kaynak: İHA

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