Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Meksika
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun üçüncü yarışı Meksika'da koşulacak.
10.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:15
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun üçüncü yarışı Meksika 'da koşulacak.
Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Meksika'da koşulacak. 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 325,28 kilometresi özel olmak üzere toplamda 947,29 kilometre yol kat edecek. Guanajuato'nun etkileyici caddelerinde başlayacak olan Meksika Rallisi'nde pilotlar, sezonun en büyük yükseltilerinden biri olan 2650 metreye çıkacaklar.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışı sonunda Red Bull sporcusu Elfyn Evans 42 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Aynı puana sahip bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville'in ikinci basamakta yer aldığı sıralamada 6 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 37 puanla üçüncü durumda.
OGİER UNVANINI KORUMAK İSTİYOR
Meksika'da kazanan son isim olan Sebastian Ogier bu sene de kazanarak kovboy unvanını korumak istiyor. 2020 sezonunda yarış galibiyeti olmayan Fransız sporcu Meksika'da sezonun ilk zaferini kazanmak için gaza basacak.
GÖZLER GENÇ YILDIZIN ÜZERİNDE
İsveç Rallisi'nde 3. sırada bitirerek, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde podyuma çıkan en genç pilot unvanını kazanan Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera ise bu başarısını Meksika Rallisi'nde yinelemek istiyor.
BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE
8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.
(İHA)
Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Meksika'da koşulacak. 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 325,28 kilometresi özel olmak üzere toplamda 947,29 kilometre yol kat edecek. Guanajuato'nun etkileyici caddelerinde başlayacak olan Meksika Rallisi'nde pilotlar, sezonun en büyük yükseltilerinden biri olan 2650 metreye çıkacaklar.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışı sonunda Red Bull sporcusu Elfyn Evans 42 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Aynı puana sahip bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville'in ikinci basamakta yer aldığı sıralamada 6 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 37 puanla üçüncü durumda.
OGİER UNVANINI KORUMAK İSTİYOR
Meksika'da kazanan son isim olan Sebastian Ogier bu sene de kazanarak kovboy unvanını korumak istiyor. 2020 sezonunda yarış galibiyeti olmayan Fransız sporcu Meksika'da sezonun ilk zaferini kazanmak için gaza basacak.
GÖZLER GENÇ YILDIZIN ÜZERİNDE
İsveç Rallisi'nde 3. sırada bitirerek, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde podyuma çıkan en genç pilot unvanını kazanan Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera ise bu başarısını Meksika Rallisi'nde yinelemek istiyor.
BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE
8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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