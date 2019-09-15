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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etaplarında yarışlar başladı.

15.09.2019 10:10Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etaplarında yarışlar başladı.
Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü ve son gününde pilotlar, sabah Asparan mevkisindeki servis alanından çıkıp ilk olarak 7,22 kilometrelik Marmaris etabında yarıştı.
Çok sayıda yerli ve yabancı turist de günün ilk ışıklarıyla seyirci alanlarındaki yerlerini alarak pilotların nefes kesen sürüşlerini izledi.
Yarışseverler, sert virajlarda otomobillerin performanslarını ve pilotların sürüş becerilerini yakından takip etme imkanı buldu.
Yarışta 11,32 kilometrelik Gökçe etabında ise yoğun ormanlık alandan geçiş yapan pilotlar, parkurlarda teknik beceri ve hızlarını birleştirerek mücadele etti. 13,20 kilometrelik Çiçekli etabında da pilotlar, ormanlık alandaki taşlı yollarda sürüş becerilerini sergiledi.
Bugün Marmaris etabı iki kez geçilirken, bunlardan ikincisi avantaj etabı (power stage) oldu.
Yarışların bazı bölümleri aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek birçok ülkede canlı yayınlanıyor.

Marmaris, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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