Dünya rekortmeni Derya Can, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Can, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.Milli sporcu, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Burak Akay'ın " Çanakkale 'de orman yangını" ve Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı" fotoğraflarına oy verdi.AA'nın fotoğraflarını çok beğendiğini ve yakından takip ettiğini belirten Derya Can, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oldukça zorlandığını söyledi.Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve ayrı özelliklere sahip olduğunu dile getiren Can, emeği geçenlere teşekkür etti.