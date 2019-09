Dünya restoran piyasasında adını duyuran 5 çılgın Türk

Türk girişimci ve şefler son dönemde dünya restoran piyasasında fazlaca konuşulur oldu. Türk şeflerin lezzetleri dünya çapında üne kavuştu.Türkiye'den dünyaya açılan 5 Türk vatandaşının açtığı restoranlar dünya çapında ünlere ulaştı. O isimler Nusret Gökçe, Hakkı Akdeniz , Burak Özdemir, Hüseyin Özer ve Orhan Yeğen olarak sıralanabiliyor.Açtığı restoranlar tüm dünyanın gözdesi haline gelen Türklerin hayat hikayeleri de ortaya koydukları lezzetler kadar ilginç. Her damak tadına hitap eden bu isimlerin kurduğu restoranlarda, dünyanın dört bir yanında her gün binlerce kişi yemek yiyor.Tüm dünya Nusret'i tanıdı1983 yılında maden işçisi bir babanın 5'inci çocuğu olarak Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maddi sebeplerden dolayı altıncı sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Kardeşlerinin okuması için Bostancı Kasaplar Çarşısında bir kasabın yanına çırak olarak işe giren Gökçe, biriktirdiği parayla Arjantin'e giderek dünya çapındaki diğer kasapların yanında çalıştı ve onlardan yeni teknikler öğrendi.Gökçe bir süre ABD'de de çalıştı. Yaptığı menü New York Times'ta yayınlanan Gökçe'nin şimdilerde New York, Miami, Doha, Dubai ve Abu Dhabi'de şubeleri var.Silvan'dan New York'a film gibi bir hikayeDiyarbakır'da Kanada'ya, oradan da ABD'ye uzanan ilginç bir hikayenin kahraman ise Hakkı Akdeniz.1997 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Kanada'ya giden ve burada üvey abisiyle birlikte bir pizzacıda çalışmaya başlayan Akdeniz ABD'ye yelken açmak istedi. Şansı ilk günler yaver gitmeyen Akdeniz, burada parasız kalarak sokaklarda yaşamaya çalıştı. Üzeri kapalı bir çöp konteynerinde, kendisi gibi evsiz bir Senegalli ile birlikte uyumaya çalışırken diğer çöplerle birlikte çöp kamyonuna atıldı. Çöplerle birlikte öğütülüp ölmekten son anda kurtulan Akdeniz daha sonra bir restoranda iş buldu.Hollywood yıldızları pizzalarını burada yiyor2009 yılında borç parayla bir pizza dükkanı açan Akdeniz şimdi ülkenin en çok bilinen pizzacılarından biri. "Sokakta kalmasaydım belki bu günleri göremeyecektim" diyen Akdeniz şimdilerde 7 şubesi bulunan Champion Pizza'nın sahibi. Jimmy Kimmel, Kevin Hart, Mike Tyson, Spike Lee, Morgan Freeman, Paris Hilton, Kim Kardashian, Seth Rogen ve Patricia Hobar gibi isimler onun pizzacılarının müdavimleri arasında.Hatay lezzetlerini dünyaya açtıBirçok farklı millletten müşterisi bulunan Burak Özdemir ise Hatay lezzetlerinin uzmanı olarak biliniyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özdemir, 16 yaşından bu yana bu işin içinde. Üçüncü şubesini açan Özdemir işini İstanbul'a yoğunlaştırdı ama restoranlarının ünü tüm dünyaya ulaştı. Instagram hesabında 900 bin takipçisi bulunan Özdemir genç yaşına rağmen Hatay'ın kendine has yemeklerini birer marka haline getirmeyi başardı.11 yaşında evden ayrıldı şimdi İngiltere'nin en bilinen restoranlarının sahibiDünyaca ünlü Türk restoran sahipleri arasındaki en acıklı hikaye ise Hüseyin Özer'in. 1949 yılında Tokat'ta doğan Özer 11 yaşındayken babası tarafından evlatlıktan reddedilince yollara düştü.Küçücük yaşında tek başına Ankara'ya gelen Özer uzun bir süre günde sadece bir öğün yemek yedi. Yirmili yaşlarında İngiltere'ye gitmeye karar veren Özer yeteri kadar parası olmadığı için uzun bir otobüs yolculuğu yaptı.İngiltere Kraliyet Ailesini o doyuruyorLondra'da bir kebapçıda iş bulan Özer sadece 4 yıl sonra ilk lokantasını açtı. Özer'in restoranları, diyetisyenlere hazırlattığı menüler sayesinde kısa zamanda büyüdü. Sofra adındaki restoran zincirini şimdi İngiltere'de çoğu kişi biliyor. Müşterileri arasında Kraliyet ailesi de Madonna ve Rod Stewart gibi yıldızlar da var.New York'un en lezzetli restoranları arasında gösteriliyorDiğer Türk şef Orhan Yeğen'in Şip-şak isimli restoranları New York'un en lezzetli restoranları arasında gösteriliyor. Menüsünde 100'den fazla Türk lezzeti bulunan Yeğen her akşam dükkanını kendisi kapatıyor ve müşterilerden rezervasyonlarını kendisi alıyor. - İSTANBUL