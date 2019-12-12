Haberler » Güncel » Dünya Roman Kahramanları Günü ortaöğretim kurumlarında kutlanacak - Haber

Dünya Roman Kahramanları Günü ortaöğretim kurumlarında kutlanacak

Türkiye'de 2012 yılında ilan edilen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü", bu yıl da ortaöğretim kurumlarında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

12.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52Dünya Roman Kahramanları Günü ortaöğretim kurumlarında kutlanacak
'de 2012 yılında ilan edilen "21 Dünya Roman Kahramanları Günü", bu yıl da ortaöğretim kurumlarında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Dünyada ilk kez 2012 yılında Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde ilan edilen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü" o günden bu yana Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2013 yılında Ankara, Zonguldak ve Trabzon'da kutlanan 21 Aralık Roman Kahramanları Günü, 2014 yılında yine başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinde benzer etkinliklerle kutlandı. En son 2018 yılında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolvadin Sosyal Bilimler Liseleri öncülüğünde düzenlenen etkinlikler geniş kitlelere ve ortaöğretim öğrencilerine kadar ulaştı. Dünya Roman Kahramanları Günü, bu yıl da "Hepimiz bir roman kahramanıyız" sloganıyla 16-21 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelindeki ortaöğretim kurumlarında kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Maltepe Üniversitesi işbirliğinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, öğretim programlarının desteklenmesi, edebiyat ve sanat konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, dünya edebiyatı bağlamında hayat boyu sürecek bilimsel merak ve öğrenme isteğinin oluşturulması, eğitim

faaliyetleri, paneller, sempozyumlar, konferanslar, imza günleri ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla akademisyenlerle, sanatçılarla, roman yazarlarıyla öğrencilerin buluşturulması amaçlanan "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü" etkinliklerinin önümüzdeki yıl uluslararası platforma taşınması ve UNESCO çerçevesinde kutlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Roman Kahramanları, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:40 Sevcan'ın tek isteği rahat uyumak - Haber
10:40 Rusya uzaya bir navigasyon uydu aracı daha gönderdi - Haber
10:40 İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu - Haber
10:40 Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Haber
10:34 Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:41:45