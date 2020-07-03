Dünya Sağlık Örgütü 4 ay sonra kapılarını gazetecilere açtı
Toplantıdan detaylar Gazetecilerden detaylar DSÖ 4 ay sonra kapılarını gazetecilere açtıDünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisi'nde, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği'ne (ACANU) mensup gazetecilere hitap etti.
03.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:11
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisi'nde, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği'ne (ACANU) mensup gazetecilere hitap etti.
Şubat ayından bu yana video konferans yöntemiyle basın toplantıları yapan Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezini ilk kez gazetecilere açtı.
Yaklaşık 30 gazetecinin alındığı basın toplantısına, dileyen gazeteciler de bir internet platformu üzerinden katılarak Ghebreyesus'a soru sorma fırsatı buldu.
Kaynak: AA
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Cenevre, Güncel, Haber