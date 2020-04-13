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Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 70 Aşı Çalışması Var

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 için süregelen aşı çalışmaları hakkında bazı önemli detaylara değindi.

13.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:53
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 70 Aşı Çalışması Var
Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 için süregelen aşı çalışmaları hakkında bazı önemli detaylara değindi.

'Üçü Umut Veriyor'

Hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç geliştirmeleri hızla sürerken Dünya Sağlık Örgütü gelinen son nokta hakkında önemli bazı detayları paylaştı. Buna göre küresel ölçekte geliştirilmekte olan 70 tip aşı bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, bunlardan üç tanesinin diğerlerine nazaran öne çıktığını ve insanlı klinik testlerinin başladığını vurguladı.

Çalışmalardan ilki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve CanSino Biologics tarafından yürütülürken diğer ikisi Moderna ve Inovio Pharmaceuticals tarafından geliştiriliyor. Normal şartlarda yaklaşık on yıl süren çalışmaların eşi benzeri görülmemiş bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi ve aşının 2021 yılında hazır olması bekleniyor.

Tabii bu sürenin daha erken ya da daha geç olabileceği ile ilgili bir takım araştırmaların olduğunu da belirtmekte fayda var. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Teknoloji
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