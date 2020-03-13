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Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı.

13.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:44
Dünya Sağlık Örgütü:
Dünya Sağlık Örgütü: " Avrupa , korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Politika

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