Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı.
13.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:44
Dünya Sağlık Örgütü: " Avrupa , korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı. - CENEVRE
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Politika
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