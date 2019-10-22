Dünya Sağlık Örgütü'nden terör örgütünün 'kimyasal' yalanına ilişkin açıklama: Yanıklar önceki çatışmalara ait

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, bölücü terör örgütü YPG/PKK ve bazı Batılı medya kuruluşlarının Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ortaya attığı, "Türkiye Suriye'nin kuzeyinde fosfor bombası kullanıyor" iddialarını yalanladı. Lindmeier yaptığı açıklamada, "Sunulan fotoğraflardaki yanıklar daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı." dedi.

YALANLARINI BM NEZDİNDE DİLLENDİRİYORLAR

TSK ve SMO'nun Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK ve destekçisi Batılı medya, harekatı karalamak için "Suriye'nin kuzeyinde fosfor bombası kullanıyor." yalanını ortaya atmıştı. Bu yalanla da yetinmeyen dış mihraklar, yalanlarını Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde dillendirme çabaları dikkat çekiyor.

BM Cenevre Ofisi'nde bugün düzenlenen haftalık basın toplantısında bir gazetecinin Suriye'nin kuzeydoğusunda sivillere ve özellikle çocuklara yönelik beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki terör örgütünün yalanlarına ilişkin sorusuna Lindmeier, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

"BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANILDIĞINA DAİR HERHANGİ BİR BİLGİ YOK"

Sözcü Lindmeier, toplantı sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ilgili soruları cevapladı.

Lindmeier, bazı batılı medya organlarının "Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor" yalanlarıyla sunduğu fotoğraflardaki yanık derecesinin, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerden rapor edilen yanıklarla aynı olduğunu vurguladı.

"KAYDA DEĞER BİR FARK YOK"

Beyaz fosfor bombası kullanıldığına dair herhangi bir bilgileri olmadığına atıfta bulunan Lindmeier, şöyle konuştu:

"(Sunulan fotoğraflardaki yanıklar) daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı."

Lindmeier, fotoğraflardaki yanıkların Suriye'de daha önce hastanelerde kaydedilen yanıklarla aynı göründüğünün altını çizerek, söz konusu yanıkların nasıl ve neden kaynaklandığına dair bilgi sahibi olmadığını sözlerine ekledi.

UZMANLAR O İDDİALARI ÇÜRÜTMÜŞTÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kenar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları değerlendirmişti.

Kenar, dış basının çocuğun gövdesindeki etkilenmeyi "beyaz fosfor bombası" olarak adlandırdığını aktaran Kenar, "Çocuğun vücudundaki bu etkilenmenin beyaz fosfor bombasına bağlı olması gerçekten uzaktır. Çocuğun cilt yaralarının bulunduğu bu fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği belli değil ancak eski bir yanığa benziyor. Yeni bir yanık gibi durmuyor. Ayrıca, çocuğun gövdesinde yanık izleri bulunurken yüzünde ve alt bölümünde herhangi bir yanık bulgusuna rastlanmamaktadır ki, bu tür yanıkların yaygın bir şekilde bulunması beklenmektedir." değerlendirmesini yapmıştı.

"SAĞLIKÇILARIN KENDİNİ KORUMAMASI GERÇEKLERİ GÖSTERİYOR"

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi Derneği (UMKE-DER) Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, 19 Ekim'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce gösterilen fotoğraflarda iddia edildiği gibi herhangi bir beyaz fosfor yanığı olmuş olsaydı, dekontaminasyon (arındırma) yapılması gerekirdi. Halbuki çevresindeki sağlıkçıların en ufak kendini korumadığı görülmektedir." ifadesini kullanmıştı.

"ENVANTERİMİZDE GRAM KİMYASAL SİLAH YOKTUR"

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ortaya attığı 'kimyasal silah' iddialarına, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok." cevabını vermişti.