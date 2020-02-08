Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.

DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi.

Sağlık ekibi liderinin pazartesi ya da salı yola çıkacağı, üyelerin ise ülkeye daha sonra gideceği belirtildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) sağlık uzmanlarının Çin'e gidecek ekip içinde bulunabileceği vurgulandı.

Ekiple ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından DSÖ'nün açıklama yapacağı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

Koronavirüsün, kısa sürede Vuhan'dan diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.

Kaynak: AA