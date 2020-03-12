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Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u pandemi (salgın) kategorisine aldı

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19), pandemi (salgın) olarak nitelendirildiğini duyurduView on euronews.

12.03.2020 00:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:27
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19), pandemi (salgın) olarak nitelendirildiğini duyurduView on euronews Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u pandemi (salgın) kategorisine aldı

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

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