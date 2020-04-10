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Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum. Türkiye'nin koronavirüs konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadelerini kullandı.

10.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:53

Türkiye 'nin İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve İngiltere gibi 40'dan fazla ülkeye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemeleri göndermesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI DÜNYAYA ÖRNEK OLMALI"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum. Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor"

Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Türkiye’nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel

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