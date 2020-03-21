Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında - Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün yaşlılara olduğu kadar gençler için de tehlikeli olduğunu duyurdu. DSÖ, kalabalık ortamlardan kaçınmalarını istediği gençlerin potansiyel taşıyıcı olabileceklerinden, tercihlerinin de başkaları için ölüm kalım meselesi olabileceğini hatırlattı.

21.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:44
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insanların yaşına bakmadığını ve gençlerin de risk altında olduğunu duyurarak kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısını yineledi.

Cuma günkü basın toplantısında gençlere seslenen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin virüse görünmez olmadığını hatırlattı ve 50 yaşın altındakilerin de ciddi şekilde rahatsızlanabileceğini hatta hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
İran’da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556’ya yükseldi Haberler
İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Haberler
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun Haberler
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Haberler
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika Dünya Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüs eninde sonunda yenilecek" - Haberler Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka - Haberler Şehit Babası: "Askere çağırsalar ben de giderim" - Haberler Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti - Haberler Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı - Haberler Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi - Haberler Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Loading