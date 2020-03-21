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Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!

Dünya Sağlık Örgütü, "Kovid-19 gençleri fazla etkilemiyor" tezinde ezber bozdu. Örgütün Genel Direktörü gençlere seslendi ve "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir" dedi.

21.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:48

Koronavirüs salgınının yaşlıları daha çok etkilediği bilinen bir gerçek. Genel kanı ise, gençlerin virüsten yaşlılar kadar etkilenmediği yönünde. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı. DSÖ, küresel ölçekte gençlere yönelik çok önemli bir çağrı yaptı: Yenilmez değilsiniz, haftalarca hastanede yatabilir ve hatta ölebilirsiniz!

Çin'in Vuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkıp haftalar içerisinde dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel çapta son yılların en büyük krizine dönüşmüş durumda.

SALGINDAN GENÇLER DE ETKİLENİYOR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan azade olmadığını söyledi.

"YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ"

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti: "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir."

GÜN GÜN TÜRKİYE'DEKİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka - 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka - 1 ölüm

19 Mart: 359 vaka - 2 ölüm

20 Mart: 311 vaka - 5 ölüm

21 Mart: 670 vaka - 9 ölüm

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Dünya Sağlık Örgütü, ’Virüs gençleri etkilemiyor’ tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!

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DSÖ, 'Gençleri etkilemiyor' tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz!
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (1)
DEMEKKİ NEYMİŞ:önceki test kitleri merdiven altıymış; bunada şükür , hangi tarikat kakaladıysa alayı idam edilsin!
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