Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'ten ülkelere koronavirüs çağrısı Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılmasına ilişkin, "Ülkeleri, her bir vakayı bulmaya, test etmeye, izole etmeye, tedavi etmeye ve her temasın izini sürmeye çağırıyoruz." dedi.Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre 'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saatte 47 ülke ve bölgeden 2 bin 736 Kovid-19 vakası rapor edildi." diye konuştu.Toplam vaka sayısının 100 bine ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Kovid-19 vakaları arttıkça, tüm ülkelere 'sınırlandırmaları' en yüksek öncelikleri haline getirmelerini öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Ghebreyesus, ülkelere, her bir vakayı bulmaya, test etmeye, izole etmeye, tedavi etmeye ve her temasın izini sürme çağrısında bulunarak, "Kovid-19 salgınını yavaşlatmak hayat kurtarıyor ve ayrıca (aşı bulunması için) hazırlık, araştırma ve geliştirme için zaman kazandırıyor. Her bir gün salgını yavaşlatabilirsek bu, hastanelere vakaya karşı hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için başka bir gün kazandırılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.Geçen ay Kovid-19 konusunda önceliklerin belirlenmesi için 400 bilim insanıyla toplantı yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, "Ayrıca mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler gibi haklarından mahrum edilmiş topluluklara yönelik müdahaleleri değerlendirmek için araştırma protokolleri geliştiriyoruz." bilgisini paylaştı.Ghebreyesus, şimdiye kadar DSÖ 40 tanı testinin gözden geçirilmesi ve onaylanması için başvuru aldı, 20 aşı geliştiriliyor ve tedavi için pek çok klinik çalışması devam ediyor." dedi.Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel şirketlerle temaslarının devam ettiğini bu hafta başında 200 üst düzey yönetici ile çalışanlarını ve müşterilerini nasıl koruyabileceklerine dair görüşme yaptığını sözlerine ekledi.