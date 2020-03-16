Dünya Sağlık Örgütü: "Her şüpheli Kovid-19 vakası için test"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere "şüpheli her vaka için (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 testi yapılması" çağrısında bulundu.
16.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:36
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere "şüpheli her vaka için (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 testi yapılması" çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre 'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileriyle kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda; görüntülü, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.
Geçen hafta, Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde arttığını belirten Ghebreyesus, artık Çin dışındaki ülkelerden daha faza vaka ve ölüm haberi aldıklarını aktardı.
Ghebreyesus, virüsle ilgili olarak tüm hükümetlere testlere ağırlık verme çağrısını yineleyerek, "Tüm ülkelere basit bir mesajımız var: Test, test, test. Her şüpheli Kovid-19 vakası için test." ifadesini kullandı.
"120 ülkeye toplam 1,5 milyon test gönderdik"
Testi pozitif çıkanların derhal karantinaya alınması ve son 2 günde temasta olduğu kişilerin araştırılmasının önemine işaret eden Ghebreyesus, bu kişilerin de test edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ghebreyesus, her gün küresel talebi karşılamak için daha fazla test kiti üretildiği bilgisini paylaşarak, 120 ülkeye toplam 1,5 milyon test gönderdiklerini, şirketlerle daha fazla testlerin üretimi için iş birliği yaptıklarını söyledi.
Konuşmasında sık sık test yapılması gerektiğine vurgu yapan Ghebreyesus, "Bu çok ciddi bir hastalık. Her ne kadar 60 yaş üstü kişilerin en yüksek risk altında olduğunu gösteren kanıtlar olsa da çocuklar da dahil olmak üzere, gençler de (Kovid-19 nedeniyle) öldü." diye konuştu.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre 'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileriyle kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda; görüntülü, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.
Geçen hafta, Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde arttığını belirten Ghebreyesus, artık Çin dışındaki ülkelerden daha faza vaka ve ölüm haberi aldıklarını aktardı.
Ghebreyesus, virüsle ilgili olarak tüm hükümetlere testlere ağırlık verme çağrısını yineleyerek, "Tüm ülkelere basit bir mesajımız var: Test, test, test. Her şüpheli Kovid-19 vakası için test." ifadesini kullandı.
"120 ülkeye toplam 1,5 milyon test gönderdik"
Testi pozitif çıkanların derhal karantinaya alınması ve son 2 günde temasta olduğu kişilerin araştırılmasının önemine işaret eden Ghebreyesus, bu kişilerin de test edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ghebreyesus, her gün küresel talebi karşılamak için daha fazla test kiti üretildiği bilgisini paylaşarak, 120 ülkeye toplam 1,5 milyon test gönderdiklerini, şirketlerle daha fazla testlerin üretimi için iş birliği yaptıklarını söyledi.
Konuşmasında sık sık test yapılması gerektiğine vurgu yapan Ghebreyesus, "Bu çok ciddi bir hastalık. Her ne kadar 60 yaş üstü kişilerin en yüksek risk altında olduğunu gösteren kanıtlar olsa da çocuklar da dahil olmak üzere, gençler de (Kovid-19 nedeniyle) öldü." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Güncel
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