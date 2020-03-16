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Dünya Sağlık Örgütü: Her ülke kendi kararını vermeli

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Jasareviç, koronavirüs salgınına karşı mücadeledeye ilişkin, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti.

16.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:23
Dünya Sağlık Örgütü: Her ülke kendi kararını vermeli
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Jasareviç, koronavirüs salgınına karşı mücadeledeye ilişkin, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi

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