Dünya Sağlık Örgütü heyeti CHP genel merkezinde (1)
Heyetin CHP Genel Merkezine gelişi Heyet üyesinin açıklaması .
18.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:42
Heyetin CHP Genel Merkezine gelişiHeyet üyesinin açıklaması .
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Dünya Sağlık Örgütü heyeti CHP genel merkezinde (1)
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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