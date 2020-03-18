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Dünya Sağlık Örgütü heyeti CHP genel merkezinde (1)

Heyetin CHP Genel Merkezine gelişi Heyet üyesinin açıklaması .

18.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:42
Heyetin CHP Genel Merkezine gelişi
Heyet üyesinin açıklaması . Dünya Sağlık Örgütü heyeti CHP genel merkezinde (1)

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

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