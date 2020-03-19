Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Afrika'da 34 ülkeye sıçradı
Birleşmiş Milletler, koronavirüsün Afrika'da hızla yayıldığını ve 1,3 milyar nüfuslu kıtayı tehdit ettiğini bildirdi
19.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:58
Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüsün Afrika 'da hızla yayıldığını ve 1,3 milyar nüfuslu kıtayı tehdit ettiğini bildirdi.
BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika Direkötürü Matshidiso Moeti, 10 gün önce kıta genelinde sadece 5 ülkede Covid-19 vakasına rastlandığını ancak şu anda bu rakamın 33 ülkeye çıktığını söyledi.
BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika Direkötürü Matshidiso Moeti, 10 gün önce kıta genelinde sadece 5 ülkede Covid-19 vakasına rastlandığını ancak şu anda bu rakamın 33 ülkeye çıktığını söyledi.
Kaynak: Euronews.com
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