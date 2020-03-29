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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama geldi. DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19'un hava yoluyla taşınamayacağı belirtildi.

29.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir açıklama yaptı.

DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19'un hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

BİR METRE KURALININ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre "fiziksel mesafe" koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Dünya Sağlık Örgütü: Yeni tip koronavirüs salgını hava yoluyla bulaşmıyor

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