Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşının durdurabileceğini söyledi.

13.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:40
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşının durdurabileceğini söyledi.

Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, "küresel bağlantı düzeyinin", virüsün yeniden ortaya çıkması riskinin süreceği anlamına geldiğini belirtti.

Çoğu uzman ise koronavirüse ve neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık sağlayacak bir aşının bir yıldan önce geliştirilip, dağıtılamayacağını söylüyor.





Ghebreyesus, Covid-19 salgınının, 2009'daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığına ve 10 kat daha öldürücü olduğuna dikkat çekti. H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi salgınında 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Virüsün davranışı konusunda hala bilinmeyen çok şey olduğunu vurgulayan Ghebreyesus; vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı.

'Kısıtlamalara erken son vermeyin'

WHO Başkanı Ghebreyesus ülkeleri, koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan kısıtlamalara erken son vermemeleri konusunda da uyardı ve aksi halde salgının yeniden yayılabileceğini söyledi.

Ghebreyesus, virüsün çok hızlı yayıldığına ancak yavaşlamasının zaman aldığına dikkat çekti.

Dünyada çok sayıda ülkenin, çeşitli sosyal ve ekonomik kısıtlamaları önümüzdeki haftalarda kaldırmaya hazırlandıkları biliniyor.

Ghebreyesus ise alınacak herhangi bir kararın temel hedefinin kamu sağlığının korunması olduğunu, virüsün bilinen özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İspanya hükümeti bugün ülkede bazı inşaat faaliyetlerinin yoğun önlemler eşliğinde yeniden başladığını açıklamıştı.

İtalya'nın da yarından itibaren bazı şirketlerin yeniden faaliyete geçmelerine izin vermesi bekleniyor.





BBC
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Vladimir Putin’den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Haberler
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü Haberler
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü
Dünya diken üstündeyken yapılan bu ayin, koronaya davetiye çıkardı Haberler
Dünya diken üstündeyken yapılan bu ayin, koronaya davetiye çıkardı
Yaz ayları koronanın yayılmasını engelleyecek mi? Uzmanlar araştırdı Haberler
Yaz ayları koronanın yayılmasını engelleyecek mi? Uzmanlar araştırdı
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti Haberler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Taburcu edilen Boris Johnson’ın son koronavirüs testi negatif çıktı Haberler
Taburcu edilen Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona dayandı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona dayandı
Haberler ›› Dünya ››Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı... - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

23:58: İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler 23:53: (Özel) Şanlıurfa'da dehşet: Sokak köpekleri 6 çocuğu yaraladı - Haberler 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 23:40: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı... - Haberler 23:26: Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti