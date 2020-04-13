Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşının durdurabileceğini söyledi.

Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, "küresel bağlantı düzeyinin", virüsün yeniden ortaya çıkması riskinin süreceği anlamına geldiğini belirtti.

Çoğu uzman ise koronavirüse ve neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık sağlayacak bir aşının bir yıldan önce geliştirilip, dağıtılamayacağını söylüyor.

Ghebreyesus, Covid-19 salgınının, 2009'daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığına ve 10 kat daha öldürücü olduğuna dikkat çekti. H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi salgınında 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Virüsün davranışı konusunda hala bilinmeyen çok şey olduğunu vurgulayan Ghebreyesus; vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı.

'Kısıtlamalara erken son vermeyin'

WHO Başkanı Ghebreyesus ülkeleri, koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan kısıtlamalara erken son vermemeleri konusunda da uyardı ve aksi halde salgının yeniden yayılabileceğini söyledi.

Ghebreyesus, virüsün çok hızlı yayıldığına ancak yavaşlamasının zaman aldığına dikkat çekti.

Dünyada çok sayıda ülkenin, çeşitli sosyal ve ekonomik kısıtlamaları önümüzdeki haftalarda kaldırmaya hazırlandıkları biliniyor.

Ghebreyesus ise alınacak herhangi bir kararın temel hedefinin kamu sağlığının korunması olduğunu, virüsün bilinen özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İspanya hükümeti bugün ülkede bazı inşaat faaliyetlerinin yoğun önlemler eşliğinde yeniden başladığını açıklamıştı.

İtalya'nın da yarından itibaren bazı şirketlerin yeniden faaliyete geçmelerine izin vermesi bekleniyor.