Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni Covid-19 vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bildirildiğini açıkladı. Harris, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.
24.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:02
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni Covid-19 vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bildirildiğini açıkladı. Harris, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.
Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nden salı günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kaynaklı vakaların ve ölümlerin ilerleyen günlerde "önemli ölçüde" artacağı uyarısında bulundu.
Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nden salı günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kaynaklı vakaların ve ölümlerin ilerleyen günlerde "önemli ölçüde" artacağı uyarısında bulundu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Avrupa, Dünya