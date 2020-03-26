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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir. ABD'de son 4 günde 40 binden fazla yeni vaka görüldü, enfekte hasta sayısı son 10 günde 20 kat arttı. Avrupa'da son durum ne?

26.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:17
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son dönemde hızla artan koronavirüs vakaları ve can kaybı sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) Covid 19'un yeni epidemi merkezinin bu ülke olabileceğini açıkladı.

WHO, iki hafta önce koronavirüsün yeni salgın merkezinin Çin'den taşınarak Avrupa olduğunu duyurmuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Avrupa, Dünya

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