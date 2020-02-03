Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması: Canlı yayında korkuttu

Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan kısa bir süre içinde küresel bir panik yaratan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom bir basın toplantısı düzenleyerek hastalık ile ilgili bilgi verdi. Tedros, "Eğer salgının merkezinde yatırımlar yapılsaydı hastalığın yayılması az ve yavaş olurdu. Hastalık kontrol altına alınabilirdi" dedi. Basın toplantısı sırasında Tedros'un öksürmesi de panik yarattı. Tedros, "Merak etmeyin koronavirüs değil" dedi. Tedros Çin dışındaki 23 ülkede koronavirüs vakasıyla karşılaşıldığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir basın toplantısı düzenledi ve bütün dünyada panik yaratan corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü sebebiyle büyük tepki çeken ve sosyal medyada istifa etmesine dair çağrıların yapıldığı Tedros Adhanom, Çin haricinde 23 ülkede corona virüsü tespit edildiğini ve Çin'de 361 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tedros Adhanom, "Bütün ülkelerin kanıtlara dayanan tutarlı kararlar alması gerekiyor. Uluslararası seyahat ve ticaret konusunda gereksiz engellemeler olmamalı" dedi.

Tedros Adhanom, "Küresel anlamda bağlı olmamız bu hastalık özelinde bir zayıflık fakat genel olarak bir güç" dedi.

DSÖ Genel Müdürü konuşması sırasında arka arkaya öksürmesi panik yarattı. Reuters, Tedros Adhanom'un öksürdükten sonra su içtiğini ve "Corona virüsü değil, merak etmeyin" dediğini aktardı.