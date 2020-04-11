Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahsetti.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI TEST, DSÖ'NÜN PRENSİPLERİNE UYUMLU"

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana gözlemlediği en önemli gelişmenin, Türkiye'nin test erişimini kademeli olarak ancak agresif bir şekilde artırması olduğunu kaydeden Dr. Ursu, "Şimdi günde 20 binden fazla test yapılıyor. Tüm Kovid-19 vakaları için yapılan test DSÖ'nün de tavsiye ettiği prensiplerle de uyumlu. Önce vakanın belirlenmesi, ardından test edilmesi sonrasında izole edilip tedavi edilmesi ve teması olan her bir bireyin de izole edilmesi protokolünü izliyor." diyor.

"TÜRKİYE'DE TÜM ÜLKE KARANTİNAYA ALINMADAN HASSAS BİR DENGEDE SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR"

Türkiye'de sağlık sisteminin salgın ortaya çıktığından bu yana artan ihtiyaçlara uyum sağladığını da dile getiren Ursu, "Türkiye'nin büyüklüğü ve kaynaklarının zenginliği düşünüldüğünde Kovid-19 ile olan mücadele konusunda epeyce başarılı olduğunu hissediyorum. Bazen daha küçük ülkelerde ve şehirlerde bunu yapmak daha kolay ve daha büyük ülkede daha zordur. 83 milyon nüfusu olan Türkiye'de tüm ülke karantinaya alınmadan, ekonomik faaliyetler de belli bir dereceye kadar hassas bir şekilde dengede yönetiliyor. Genellikle bazı ülkelerde uygulanan geniş kapsamlı karantina önlemleri doğal olarak daha derin ekonomik sonuçlar doğuruyor. Ciddi sosyal maliyet ve ciddi durgunluklara neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

"SAHİP OLUNAN HASTANE AĞI VE İNSAN GÜCÜYLE KARŞINA KARŞI GALİP GELECEKTİR"

Türkiye'nin bu yeni sorunla yüzleşmede güçlü bir dijital alt yapıya sahip olduğunu kaydeden Ursu, "Türkiye sahip olduğu hastane ağı, insan gücü ve uzmanlığı sayesinde salgına karşı galip gelecektir" ifadesini kullandı.