Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü, koronavirüse karşı harekete geçme zamanının "aslında bir aydan uzun zaman önce" olduğunu söylerken ülkelerin, hastalığa set çekmek için ikinci fırsatı kaçırmamasını tavsiye etti.

27.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:04

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus gazetecilere, bazı ülkelerin kaynaklarını yeterince hızlı organize etmediğini söyledi. Ghebreyesus ayrıca tarihi bir itirafta bulunarak koronavirüse karşı hareket etmekte geç kalındığını dile getirdi.

"İLK FIRSAT PENCERESİNİ BOŞA HARCADIK"

Ghebreyesus şunları söyledi:

"Dünyaya fırsat penceresinin daraldığını ve aslında harekete geçme zamanının bir ay, iki ay önce olduğunu söylüyoruz. Fakat hala, bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bence ilk fırsat penceresini boşa harcadık. Bu, boşa harcamamamız ve virüsü bastırarak kontrol altına almak için her şeyi yapmamız gereken ikinci fırsat."

G20 LİDERLERİNİN ZİRVESİNE KATILACAK

DSÖ Başkanı, salgını ele almak ve fonlama gibi konuları gündeme getirmek için perşembe günü G20 liderlerinin zirvesine katılacak. Çarşamba günü DSÖ ayrıca, tecriti zorunlu hale getiren ülkelerin yeni vakaları tanımlaması ve virüsü "zaptetmek ve kontrol altına almak" için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

EN BÜYÜK TECRİT HİNDİSTAN'DA

Dünyanın en büyük tecridi, yerel saatle salı gece yarısı Hindistan 'da başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,3 milyar yurttaştan en az 21 gün boyunca kısıtlamalara uymasını istedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
DSÖ’den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi - Haberler
Yorumlar (2)
EEEE:yedibuçuk milyon emekli her ay emekli maaşı eeee anlayan anladı bide hasta engelli vb.
Cevap Yaz 0 0
GURBETCİ:Ona bakarsan bizimkiler hala harekete gecmedi. Iran sinir kapisi sozde yeni kapandi ama hala gecenler var. Korona hastalari hastanede yer olmadigi icin eve yollaniyor.
Cevap Yaz 0 8

Dünya Manşet

Haberler

Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek Haberler
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Tokyo’da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi Haberler
Tokyo'da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü Haberler
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü
ABD’de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir Haberler
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, vaka sayısında Çin’i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu Haberler
ABD, vaka sayısında Çin'i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi

Son Dakika Dünya Haberleri

10:11: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı - Haberler 10:10: Koronavirüs: Avrupa başkentleri ne durumda? - Haberler 10:08: 3 boyutlu yazıcılarla maske üretimi başladı - Haberler 10:05: Bursa'da merdiven altı imalathaneye yapılan baskında 10 Bin adet maske ele geçirildi - Haberler 10:03: Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri - Haberler 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:06: Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler 09:00: Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı - Haberler 08:58: DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi - Haberler 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı