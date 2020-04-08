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Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye Açıklaması: "Endişeliyiz"

Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği basın toplantısı sırasında ülkemizle ilgili bazı detaylara değindi. İşte açıklamalar!

"Dramatik Artış"

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr.

08.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:51
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye Açıklaması:
Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği basın toplantısı sırasında ülkemizle ilgili bazı detaylara değindi. İşte açıklamalar!

"Dramatik Artış"

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, Avrupa'daki yeni tip koronavirüs vakalarını değerlendirirken Türkiye hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. Çevrim içi ortamda düzenlenen basın toplantısı sırasında konuşan Dr. Hans Henri Kluge açıklamaları sırasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'dan raporlandı."

Konuşma sırasında İtalya ve İspanya hakkında detayları da paylaşan Kluge, "Her iki ülkede de günlük ölüm sayısı azalarak eşitleniyor. Almanya'da da geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alındıktan on gün sonra düşüş yaşandı." dedi.

"Bizim bu maratonda çok yolumuz var ve virüsle mücadelede yaptığımız atılım ve ilerlemeler aşırı derecede kırılgan. Bizim bu işte bir sona geldiğimiz ve sürecin bittiğini düşünmek çok tehlikeli bir şey. Bu virüs bir hataya ya da rahatlığa alan bırakmıyor. Stratejimizi değiştirmek, sokağa çıkma yasak ve kısıtlamalarını gevşetmek ya da fiziksel olarak uzak durma önlemlerini bırakmadan önce çok dikkatlice düşünülmeli."

Kluge Avusturya, Hollanda ve İsviçre için de gidişatın iyi olduğunu vurguladı. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Avrupa, Teknoloji
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