Dünya Sağlık Örgütü’ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa'da İtalya'da zirveye çıkan koronavirüsle ilgili son gelen veriler ışığında Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 17 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalığın bulaştığı insan sayısı da 400 bine yaklaştı.

"YENİ MERKEZ ABD OLABİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris yaptığı açıklamada "ABD'de çok büyük hızlanma görülüyor. ABD'nin salgının merkez üssü olma potansiyeli var" diye konuştu. Harris, son 24 saat içinde vakaların yüzde 85'inin Avrupa ve ABD merkezli olduğunu bu vakaların yüzde 40'ının da ABD'den olduğunu belirterek "ABD'de çok büyük bir salgın var ve bunun yoğunluğu artacaktır" ifadelerini kullandı.