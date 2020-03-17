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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi

Son 10 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre hem Esed'in kontrolündeki bölgelerde hem de muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgelerde koronavirüs vakasına rastlanılmadı.

17.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:43

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye 'de Esed'in kontrolündeki ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde koronavirüs vakasının görülmediğini duyurdu.

Dünyayı tehdit eden koronavirüsle ilgili bilgileri ülkelerin yetkili kuruluşları Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor. DSÖ de bu bilgiler doğrultusunda verileri güncelliyor. Salgının seyri konusunda planlama yapıyor. Ancak sıkıntının devam ettiği ülkelerden ya veri gelmiyor ya da gelen verilerde sıkıntı yaşanıyor. Bu ülkelerden biri de Suriye.

"SURİYE'DE YENİ KORONAVİRÜS VAKALARI YOK"

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, Suriye'de koronavirüs olmadığını belirterek "Suriye'de yeni koronavirüs vakaları yok. Şu anda hem hükümetin kontrolünde bulunan alanda, hem de muhalefetin kontrol ettiği kuzey batı bölgelerde testler yapılabiliyor" diye konuştu.

Lindmeier, Şam'da 34 hastaya yapılan testin sonuçlarının negatif çıktığını ülkenin kuzey batısında muhaliflerin etkili olduğu bölgedeki verilerin de takip edildiğini söyledi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada yaklaşık 200 bin kişide görüldü. Bu hastaların 80 bini tedavi olup virüsten kurtulurken 7 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Suriye'de ise Mart 2011'de barışçıl halk gösterileriyle başlayan ve Beşşar Esed rejiminin müdahalesiyle kan gölüne dönen iç savaş 9'uncu yılını geride bırakırken, Rusya'nın hava desteğiyle sivilleri hedef alan rejim güçleri, İdlib'de son dönemde 2 milyon sivili evsiz bıraktı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Suriye, Sağlık, Dünya, Güncel

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TR:LAN SURİYEDE ADAMMI KALDIKİ VAKAA GÖRÜNSÜN HEPSİ BURDA
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