Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinin, salgınla ilgili daha şeffaf davranmasını istedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Doğu ülkelerine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilgileri DSÖ ile daha fazla paylaşması konusunda uyarıda bulundu.DSÖ Bölge Direktörü Ahmet el-Mandhari, Kahire'de video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu ülkelerinin koronavirüs salgınıyla mücadelede daha şeffaf olmasını istedi.

Kaynak: Euronews.com