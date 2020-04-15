Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı
Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.
15.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:40
ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) maddi yardımlarını durdurduğunu açıkladı.
Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.
Trump "Bu soruşturma, DSÖ'nün koronavirüsün yayılmasını gizlemesine ve süreci iyi yönetmemesine yönelik olacak" dedi.
Son dönemde DSÖ'ye yönelik eleştirilerini düzenli olarak artıran Trump basın toplantısında, "Örgütün kimsenin inanamayacağı düzeyde sorunları var" diye konuştu.
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