DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DR. PAVEL URSU, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN...
(Tür: Ankara)
18.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:18
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DR. PAVEL URSU, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN...
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