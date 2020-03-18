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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DR. PAVEL URSU, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN...

(Tür: Ankara)

18.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:18
(Tür: Ankara ) DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DR. PAVEL URSU, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN...

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Güncel

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