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Dünya Sağlık Örgütü uyardı: İçme sularında mikroplastik bulundu, sağlığa etkileri araştırılsın

Yapılan son araştırmalar denizlerde biriken plastik atıkların neden olduğu mikroplastik kirliliğinin içme suyunda da görüldüğünü ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü: İçme suyunda rastlanan mikroplastiklerin insan sağlığı üzerinde muhtemel etkilerine yönelik daha fazla araştırma yapılsın

22.08.2019 15:15 Dünya Sağlık Örgütü uyardı: İçme sularında mikroplastik bulundu, sağlığa etkileri araştırılsın
Yapılan son araştırmalar denizlerde biriken plastik atıkların neden olduğu mikroplastik kirliliğinin içme suyunda da görüldüğünü ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü içme suyunda rastlanan mikroplastiklerin insan sağlığı üzerinde muhtemel etkilerine yönelik daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) perşembe günü yayımlanan raporunda, içme suyunda mikroplastiklere rastlandığını öne süren güncel araştırmaların altını çizerek mikroplastiğin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin araştırılması gerektiğini vurguladı.
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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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