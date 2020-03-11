Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak...
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
11.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:40
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Güncel
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